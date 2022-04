Frédéric SAUMON LYON L'affaire des dessous de soie L'ouest Lyonnais Les monts D'Or... Dominique Deschamps, gendarme déterminé, ignore que son enquête va l'entrainer à explorer les tréfonds les plus malsains de l'âme humaine. En découvrant le cadavre de Gabrielle Martin , riche Héritière d'une dynastie de soyeux lyonnais, l'enquêteur nous plonge dans les méandres d'un monde glauque corrompu par l'argent et le vice sur fond de meutres et de réglements de compte