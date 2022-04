À la découverte des mémoires akashiques. Laissez-vous guider par votre âme et accédez à une transformation profonde

Un outil accessible pour nourrir son âme et se transformer ! Les mémoires akashiques s'apparentent à une vaste bibliothèque symbolique où sont déposées les mémoires de nos vies passées ; une archive énergétique de l'âme. Ce livre s'adresse aux personnes désireuses de découvrir ce que sont les mémoires akashiques. Psychologue de formation, Julie Diversy accompagne depuis plus de vingt ans des personnes en transition de vie. Elle s'est initiée aux archives akashiques en 2009 auprès de Don Ernesto Ortiz et pratique depuis de nombreuses consultations. Ce livre propose un e ? tat des lieux accessible sur ce qu'on appelle les archives ou mémoires akashiques, des anciennes traditions aux avance ? es de la science (physique quantique notamment). Il nous éclaire sur le déroulement d'une séance, a ? qui cela s'adresse, quels sont les bénéfices d'un tel travail et les principaux sujets qui peuvent être abordés dans ce cadre. S'appuyant sur son expérience personnelle et de nombreux témoignages, l'auteure a rassemblé toutes les questions le plus souvent posées en consultation, pour ensuite y répondre avec clarté, tout en éveillant et en assouvissant notre curiosité, notamment sur : les vies antérieures, la mission de vie, le sens de l'incarnation sur Terre, le désarroi de celles et ceux qui ne trouvent pas l'âme soeur... jusqu'à nous offrir des clés pour comprendre comment se relier a ? sa propre guidance, écouter son intuition ou faire confiance a ? l'invisible et à ses guides pour trouver sa voie.