L’angle noir de la joie. Suivi de D’où surgit parfois un bras d’horizon

"J'écris légèrement au-dessus de la douleur" confie la Québécoise Denise Desautels dans le livre D'où surgit parfois un bras d'horizon que nous avons adjoint à L'Angle noir de la joie (Prix Jean Arp de littérature francophone) pour constituer ce volume qui sera de nature à faire connaître à un plus large public l'oeuvre de cette native de Montréal (1945) unanimement considérée comme une des grandes voix de la poésie nord-américaine. L'écriture de Denise Desautels est incisive et resserrée. La mort, comme le laisse entendre la citation ci-dessus, est omniprésente mais au rebours de toute obsession morbide, elle constitue seulement l'arrière plan naturel sur lequel s'expriment constamment le combat pour la joie et un amour désespéré de la vie.