Le jardin - La peinture magique

Il suffit de passer le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour faire apparaître les magnifiques couleurs d'un jardin. Les couleurs éclatantes d'un jardin apparaissent comme par enchantement lorsqu'on passe le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc de ce livre de coloriage magique. Des renards, des papillons et des citrouilles font partie des surprises que les jeunes enfants aimeront découvrir au fil des pages.