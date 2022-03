Star Wars Légendes : Old Republic T01

Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine... Vous ne croyez pas si bien dire puisqu'effectivement nous vous emmenons dans le lointain passé de l'univers Star Wars, avec des aventures mettant en scène les Chevaliers de l'Ancienne République ! Le jeune Zayne Carrick, accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, doit s'allier avec un charlatan pour prouver son innocence. La vérité va les faire frémir. Et vous aussi ! La collection EPIC s'enrichit de nouvelles rééditions décrivant la période de l'Ancienne République. Des épisodes qui n'avaient pas été publiés depuis 2007 ! Comme pour tous les albums de la gamme, les lecteurs auront le choix entre le format broché et le format cartonné, à l'instar de la publication de l'événement War of the Bounty Hunters.