Tu es formidable ! L'affirmation positive pour améliorer ses performances

Notre personnalité est constamment confrontée au monde extérieur. La société nous demande d'être performants en permanence. Dans la vie professionnelle, dans les loisirs, à l'université, à l'école ; nous sommes plongés dans un monde de compétition. Il faut savoir s'imposer, faire passer ses idées et donner la meilleure image de soi. Or, en général, ni notre éducation ni notre formation ne nous préparent à manifester de telles attitudes. Difficile alors de ne pas se tromper d'objectif et de traverser les épreuves sans se placer dans des situations délicates. Nous sommes dévalués, incompris, voire rejetés, nous débouchons sur le chemin de l'échec qui peut entraîner un comportement asocial parfois dangereux. Pourtant, il existe des techniques éprouvées et efficaces pour mieux vivre ses relations aux autres et être plus performant.