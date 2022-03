L'Améthyste et ses bienfaits. Naturopathie classique et Hildegarde de Bingen

Que vous soyez familier ou non de lithothérapie classique, ce livre vous offrira un panorama complet et pratique de l'utilisation bien-être de l'améthyste en trois volets : l'utilisation en naturopathie traditionnelle ; l'utilisation selon les enseignements d'Hildegarde de Bingen ; l'intégration de l'améthyste dans une approche holistique. Conseils pour le quotidien, mémos et recettes, " L'Améthyste et ses bienfaits " vous accompagne à la découverte de cette incroyable pierre, notamment bénéfique pour les problèmes de peau, le système immunitaire, les piqûres et chocs...