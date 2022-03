Réponse à Job

Ce livre est une confrontation entre l'être humain et le divin, dans le but de mieux comprendre d'où vient la violence et quelle est la part du mal dans la psyché, dans le monde. Dans cet ouvrage, Jung met en évidence le rôle du principe féminin et l'associe au principe masculin dans un mariage pouvant être vécu par l'être humain et se célébrant, aussi, au coeur de l'archétype, du divin. Nouvelle traduction en format poche de ce livre marquant, dans lequel Jung écrit de façon très personnelle.