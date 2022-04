Manger sainement sans se ruiner

Manger sainement, c'est veiller à l'équilibre des repas, à un apport complet en vitamines et nutriments, et utiliser des ingrédients de qualité. On pense qu'avoir une alimentation saine coute cher, mais ce n'est pas nécessairement vrai. L'auteure a développé près de 30 menus complets pour quelques euros, sans dépasser un maximum de 5 ? par personne. Pour varier, les menus sont composés soit de plat + salade (salade de carottes râpées et Parmentier de poulet), de plat + accompagnement (sardines grillées et timbale estivale), de plat unique (poke bowl vitaminé) ou de plat + dessert (courgette farcies et semoule aux fruits rôtis).