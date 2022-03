Compassion et Amour inconditionnel. Sous la vibration de Marie, la reine des Anges

Depuis plusieurs années, la médiumnité permet à Marie-Chantal d'être un intermédiaire entre les gens décédés et ceux qui restent. C'est ainsi qu'elle a été le témoin privilégiée de libérations émotionnelles, de pardons, de témoignages d'amour et de guérisons sur le plan de l'âme, tant pour les défunts que pour leurs êtres chers toujours vivants. Au cours de son travail de médium, il lui arrive parfois d'entrer en contact avec des vibrations très élevées, comme celles des grands Maîtres. L'une de ces vibrations est celle de Marie, celle-ci s'est manifestée à elle plus intensément. Explorant le contact avec cet Etre aux vibrations hautement élevées, Marie-Chantal Martineau nous offre un magnifique livre à mi-chemin entre le témoignage personnel et le channeling. Le lecteur découvrira, en même temps que l'auteure, l'importance et la force de la compassion et de l'Amour inconditionnel, thèmes majeurs au coeur même du message de Marie, et sera invité à en mesurer la présence dans sa vie. Un livre qui favorisera l'ouverture du coeur et l'élévation de l'âme des lecteurs.