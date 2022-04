A la reconquête de l'ouest

Entre querelles, secrets de famille, émotions et fous rires, ce périple aussi tendre que déjanté est à l'image des relations humaines : truffé de paradoxes et de rebondissements ! Quand un couple à la dérive met les voiles vers une belle-famille totalement à l'ouest... La routine et les épreuves de la vie ont érodé le couple de Manu et Gwen, mariés depuis 16 ans et parents de deux ados. Lui brûle toujours d'amour pour elle, mais elle a perdu tout désir pour lui. Déterminé à la reconquérir, il décide de changer de cap, entraînant femme et enfants en Bretagne, à la rencontre d'une belle-famille dont il ne connaît rien. Mais si Gwen avait coupé les ponts avec son clan, ce n'était pas sans raison... Manu découvrira vite que les Kermarrec ne sont pas de tout repos. Difficile pour lui de trouver sa place entre le chef de famille tyrannique, la Tatallumée, l'oncle cavaleur, les mamies séniles, le tonton naturiste et tous les autres membres, joyeux ou déprimés, de cette tribu. Et, lorsque débarque l'ex-petit ami de Gwenola, l'histoire se transforme en véritable rodéo ! Comment Manu peut-il sauver mariage du naufrage ?