Lucky in love

PAR L'AUTRICE DE PS : I LIKE YOU Maddie n'est pas une fille impulsive. Son genre, c'est plutôt travailler dur et tout planifier. Pourtant, un soir, sur un coup de tête, elle s'achète un ticket de loterie. Et, à sa plus grande surprise... elle remporte le gros lot ! En un battement de cils, la vie de Maddie change du tout au tout. Fini le stress d'obtenir une bourse pour ses études. Sa nouvelle préoccupation : pourquoi ne pas s'acheter un yacht ? Et, au passage, se retrouver au centre des attentions au lycée est plutôt agréable. Même si, rapidement, elle ne sait plus discerner qui est sincère avec elle. Seth Nguyen mis à part... Son charmant - et plein d'humour - collègue au petit zoo local. Il n'a pas l'air d'avoir entendu parler de la grande nouvelle. Et pour une raison qu'elle n'arrive pas à discerner, elle préfère ne rien lui dire. Mais la vérité pourrait-elle tout changer ?