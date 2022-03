Créez un jardin-forêt pour les abeilles. 50 arbres et arbustes méllifères et locaux

Partout dans le monde, les scientifiques sonnent l'alerte : les insectes sont en train de disparaître à un rythme effarant. Au coeur de cette catastrophe, les pollinisateurs, indispensables aux écosystèmes et à notre agriculture. Pour vous aider à oeuvrer en faveur de la préservation et du bien-être de nos abeilles, POLLINIS a conçu ce guide pratique qui vous invitera à planter des haies mellifères dans vos jardins et vos champs. Il est indispensable de respecter certains principes essentiels, à commencer par celui de planter des arbres et des arbustes localement adaptés à leur climat et leur sol et d'imiter les principes de la forêt. Région par région, cet ouvrage liste les essences mellifères et nectarifères qui font le bonheur des pollinisateurs.