Réussite et personnalité

Les cours d'Emmet Fox, retranscrits dans cet ouvrage, furent extraordinaires, non seulement par le nombre d'auditeurs qui les suivirent, quatre à cinq mille chaque semaine, mais aussi à cause des milliers de personnes qui affirmèrent par la suite que cet enseignement avait changé leur vie. Emmet Fox leur apporta ses lumières sur des thèmes essentiels tels que : le développement et la libération de la personnalité, les pouvoirs de la pensée, l'inspiration, les véritables fondations pour bâtir, la victoire sur la peur, notre vraie nature, la maîtrise de la vie... Ces conférences furent pour beaucoup une formidable révélation. Grâce à ce livre, le lecteur pourra rejoindre tous ceux qui trouvèrent alors la voie menant à une vie tellement plus riche, tellement plus saine.