L'espionne de Berlin

En cet été 1938, l'ombre de la guerre plane sur l'Europe. Lorsque Georgie, une jeune journaliste anglaise, est envoyée à Berlin en tant que correspondante, elle sait qu'elle pénètre dans le tourbillon de l'histoire. Dans cette ville, désormais noyée sous les croix gammées, Georgie rencontre Rubin, un chauffeur de taxi qu'elle engage le temps de son séjour. Il est Juif et lorsque son beau-frère est brutalement déporté vers un lieu inconnu, il décide qu'il est temps de fuir et de mettre sa femme et ses enfants hors de danger. Epouvantée, Georgie accepte de l'aider. Progressivement, elle va devoir se jeter dans la gueule du loup, frayant avec des officiers nazis et se transformant en espionne pour obtenir des informations sensibles. Au risque de mettre sa propre vie en jeu...