Les ombres du Loch Fyne

A la mort de sa mère, Aileen hérite d'une vaste propriété familiale en Ecosse, sur les rives du loch Fyne. La jeune femme, qui ignore tout de ce domaine et du passé de sa mère, décide d'y passer un peu de temps avant de le mettre en vente. Le manoir aux épais murs de pierre est enchanteur. Pourquoi sa mère n'y a-t-elle jamais remis les pieds, tirant un trait définitif sur son passé ? Dans un vieux journal intime, Aileen découvre qu'un drame a marqué les lieux, trente ans plus tôt. Après avoir été accusé du meurtre de sa fiancée, un homme s'y est suicidé. Des décennies après, cette tragédie hante toujours les habitants du village. L'arrivée d'Aileen et les questions qu'elle pose font resurgir des secrets trop longtemps enfouis. Mais, pour découvrir la vérité, il y a toujours un prix à payer...