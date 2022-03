Dessin et peinture numérique avec Krita. 3e édition

Apprenez à utiliser Krita et donnez libre cours à votre créativité en dessinant sur une tablette graphique ou un ordinateur pour concevoir des personnages, peindre des décors, créer des animations, réaliser des bandes dessinées. Krita est une véritable opportunité pour les artistes indépendants, dessinateurs de bandes dessinées, concepteurs de personnages ou de décors, illustrateurs. Conçu pour eux et avec eux, il offre un environnement de création numérique professionnel, doté d'innombrables brosses, filtres et modes de mélange, qui en font un outil privilégié pour donner libre cours à son inspiration. Ce livre vous aidera à prendre en main le logiciel et à en tirer parti. Organisé selon une approche fonctionnelle, il introduit les différents outils dans un cadre créatif donné, croquis, design de personnage, illustration, web-comics, storyboard, cut-out, et vous transmet diverses astuces qui rendront votre travail plus fluide et spontané. Cette nouvelle édition, entièrement révisée, prend en compte les dernières évolutions de Krita dans sa version 5.