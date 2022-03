Parler l'indonésien en voyage

Le guide indispensable pour communiquer en Indonésie : tous les mots et expressions pour faciliter votre voyage et vous permettre de vous exprimer en toute situation. Des conseils pratiques et des notes culturelles pour vous familiariser avec la culture indonésienne. - le plan de Jakarta - la prononciation de chaque mot et expression - un dictionnaire bilingue de 4 000 mots - des informations grammaticales