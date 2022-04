Les Vengeurs du Nouveau Monde. Histoire de la Révolution haïtienne (1791-1804)

"A l'heure où l'histoire coloniale peine à se dégager des surenchères manipulatrices et de manipulations hasardeuses, il est bon de renouer avec la stricte rigueur de l'historien. Laurent Dubois affronte aujourd'hui l'un des événements-clés de l'histoire antillaise, la révolution haïtienne, référence obligée, qu'on la célèbre ou qu'on la vilipende. Le récit qu'il en propose est aussi complet qu'informé, d'autant plus intelligible que le premier quart de l'essai présente Saint-Domingue avant l'embrasement de l'été 1791 [... ]. Tenue pour la "Perle des Antilles" , cette "île à sucre" est plus que florissante à l'heure où émerge l'affirmation politique des droits de l'homme, mais son exceptionnelle réussite repose sur un implacable régime ségrégationniste au fondement raciste [... ]. Dubois ne masque rien, sans égarer jamais. Sorti vainqueur, par une formidable habileté politique, des tensions qui l'opposent à Dieudonné, à Sonthonax et Rigaud, Toussaint Louverture croit un temps pouvoir assurer la liberté selon ses vues. De son propre aveu, dictateur et prophète, il échoue cependant, mais l'irrémédiable est là : la première république noire du monde. Rendant avec brio l'émergence de la conscience des Noirs comme les inflexions successives du processus révolutionnaire dans l'île, Dubois établit clairement que c'est là sans doute, dans le bruit et la fureur, que les idéaux démocratiques ont été le plus radicalement défendus. Une leçon à retenir". (Philippe-Jean Catinchi, Le Monde des Livres).