Wonderpark - tome 4. 4

Entrez dans un parc d'attraction aussi fabuleux que dangereux. Grâce au sacrifice de la Vouivre et à l'aide de l'ingénieuse créature Goony, Jenn, Mervin et Orage ont réussi à quitter la station spatiale Cyclos. Ils sont désormais dans le monde médiéval d'Askaran et il semblerait qu'ils soient plus proches que jamais de retrouver Zoey. Cette dernière serait tenue prisonnière par le roi Tibor qui s'est retranché dans la capitale du royaume, la cité volante de Sarakande...