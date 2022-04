Collection Londres - J'habille mes amies créatrice de mode

Les amies se préparent pour un défilé spécial Londres : ce livre d'autocollants est rempli de personnages à habiller et de scènes imagées à compléter. La mode londonienne n'a plus de secrets pour les amies. Les stylistes en herbe prendront plaisir à les habiller et à compléter leurs tenues d'accessoires chics. Ils trouveront aussi des conseils et des idées pour créer leur propre carnet de croquis de modes et leurs planches de tendance.