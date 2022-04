Les espions - Le grand livre des labyrinthes

Les pages aux illustrations colorées de ce livre sont remplies de labyrinthes et de défis à relever qui captiveront les amateurs d'espionnage. Infiltrer des bases ultra-secrètes, se faufiler entre des faisceaux laser et une évasion entraînant une course-poursuite font partie des missions d'espionnage à accomplir en parcourant les labyrinthes illustrés de ce livre. Au fil des pages, les indices deviennent de plus en plus compliqués, de simples empreintes de pas dans la neige au déchiffrage de codes secrets. Toutes les réponses figurent à la fin de l'ouvrage.