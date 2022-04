Londres - Premiers autocollants

Un beau livre d'autocollants pour partir à la découverte de Londres. Trafalgar Square, la relève de la garde à Buckingham Palace et une croisière le long de la Tamise font partie des attractions touristiques que les enfants pourront découvrir en complétant les scènes imagées avec plus de 250 autocollants. En plaçant au fil des pages les célèbres bus londoniens, les gardiens de la Tour de Londres et les touristes, ils auront plaisir à voir la ville s'animer. Des liens Internet renvoient le lecteur à une sélection de sites complémentaires pour découvrir des photos et des vidéos de la ville.