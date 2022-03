Lorsqu’Hannibal achète une maison sur l’île danoise d’Amager en 1921, il rêve d’une existence pleine de musique, de création et de sentiments. Mais pour son épouse, la contorsionniste russe Varinka, le temps des miracles a pris fin au moment où son premier amour a disparu dans la gueule d’un hippopotame. Un hippopotame qui, pour couronner le tout, aurait dû être un éléphant, et la nouvelle star du cirque de son père. Depuis, elle préfère jouer aux courses de lévriers, ce qui n’est guère romantique aux yeux d’Hannibal. Si la fille d’Hannibal et Varinka, Eva, hôtesse de l’air glamour et vaguement médium, découvre l’amour lorsqu’elle s’éprend de Jan Gustav, un dresseur de pigeons suédois, c’est à ses petites-filles qu’Hannibal transmettra sa quête de passion et de beauté. Les jumelles, Esther et Olga, se disputeront le titre d’artiste de la famille – l’une sera peintre, l’autre cantatrice. Quant à Filippa, leur sœur aînée, elle ne songe qu’à devenir la première femme cosmonaute. La vie est pleine d’hippopotames est un roman ensorcelant et inoubliable sur la poursuite du grand amour. C’est aussi une saga hilarante et unique sur la perte et les secondes chances.