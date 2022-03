Aménager les abords de la maison

Du portail au clôtures, sans oublier les allées, les bordures, les brise-vue ou encore les murs et murets, le jardin est fait d'un ensemble dont l'harmonie signe la réussite. Côté terrasse, les sols se déclinent en bois, pierre ou terre cuite. Côté jardin, les cabanes, les points d'eau et les cuisines d'extérieur invitent à la détente. Vous trouverez ici de multiples exemples pour vous accompagner dans votre projet et des explications de mise en oeuvre illustrées pas à pas. Au sommaire : Clôtures et portails - Murs et murets - Allées et bordures - Terrasses - Eclairage du jardin - Terrains en pente - Cuisines d'extérieur - Décors de charme - Carnet d'adresses