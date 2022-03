PHP et MySQL - Coffret de 2 livres : Développez un site web et administrez ses données (5e édition)

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le développement d'un site web avec PHP et MySQL. 1175 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques PHP 8 - Développez un site web dynamique et interactif Extrait du résumé : Ce livre sur PHP 8 (en version 8. 0 au moment de l'écriture) s'adresse aux concepteurs et développeurs qui souhaitent utiliser PHP pour développer un site web dynamique et interactif... Un livre de la collection Ressources Informatiques MySQL 8 - Administration et optimisation Extrait du résumé : Ce livre sur MySQL 8. 0 s'adresse aux développeurs et administrateurs MySQL désireux de consolider leurs connaissances sur le SGBD Open Source le plus répandu du marché...