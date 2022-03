Teams - Complément vidéo : Equipes, conversations et réunions

Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre sur les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour travailler efficacement en équipe avec Teams et d'un complément sous forme de vidéo sur la création d'équipes et canaux, la publication de messages, les appels audios et vidéos et la réalisation de réunions. Livre Teams au quotidien - Télétravail et travail d'équipe : les bonnes pratiques Ce livre a pour vocation de présenter les bonnes pratiques d'utilisation de Teams, notamment pour une utilisation dans le cadre du travail à distance. Il ne s'agit donc pas d'un livre dédié à son déploiement ni d'un manuel d'utilisation présentant l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Il s'adresse à tous les types d'utilisateurs de Teams, qu'ils soient managers ou non, animateurs d'équipe ou membres, qui souhaitent maîtriser la richesse et la puissance de Teams pour en tirer avantage dans leur usage au quotidien. Cet ouvrage est structuré en huit chapitres. Le premier est avant tout destiné à découvrir Teams, son interface et ses principales fonctionnalités. Les sept autres chapitres sont plus particulièrement consacrés aux bonnes pratiques à mettre en oeuvre au quotidien pour créer une équipe, l'animer, favoriser la communication entre les membres, partager l'information et les fichiers de travail, coordonner le travail d'équipe, paramétrer l'outil pour gagner en efficacité et pour terminer, clôturer l'équipe. Tous ces conseils et bonne pratiques vous seront utiles dans le cadre du télétravail pour exploiter au mieux ce formidable outil intégré dans la plate-forme collaborative Microsoft 365. Ce livre peut également être utilisé comme une ressource mise à disposition des utilisateurs pour leur en faciliter l'usage et surtout l'adoption. Vidéo Teams - Travailler en équipe avec Office 365 (v2) Cette vidéo de formation vous explique dans le détail comment utiliser Teams pour optimiser le travail en équipe.