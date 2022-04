Bienvenue à Lafayette

Etudiante en sciences politiques, héritière d'un empire pétrolier impliqué dans un énorme scandale qui a secoué Bâton-Rouge, Ornella Sinclair est obligée de fuir sa ville natale pour intégrer en cours d'année l'université de Lafayettte. Par crainte de finir à la rue, elle écume les petites annonces et les journaux à la recherche d'un appartement. Lorsqu'elle parvient enfin à trouver une colocation à deux pas du campus, elle ne se doute pas une seule seconde qu'elle va débarquer au beau milieu d'un repaire de mâles sublimes, mais excentriques, qui portent uniquement des shorts de sport, enchaînent les soirées et mangent leurs céréales directement dans le carton. Entre Camille, le musicien à vif et hyperactif, Andreas, le muet aux doigts de fée, et Ocean, le militant écologiste épris de liberté, Ornella ne sait plus où donner de la tête... Et Ocean a un gros défaut : il est beaucoup trop attirant, en plus d'être prodigieusement agaçant. Et depuis qu'elle a posé ses valises dans la chambre située en face de la sienne, elle sait que son passé, d'une façon d'une autre, finira par la rattraper.