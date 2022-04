Moi, quand je me réincarne en slime - Comment vivre chez les monstres - tome 5. 5

Découvrez la vie quotidienne des habitants de Tempest, le royaume du plus célèbre des slimes ! En difficulté par manque d'argent, Flamea reçoit de la part de Limule une carte pouvant être utilisée en remplacement. résultat : elle s'en donne à coeur joie, entre nouveaux vêtements et pâtisseries, sans même se rendre compte du montant ! Alors qu'on l'avait invitée à ne pas se priver avec, Veldra et Lamrys, véritables fauteurs de trouble au pays des monstres, viennent en plus rajouter leur grain de sel ...