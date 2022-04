Révélez votre potentiel grâce aux pierres

La lithothérapie au service de votre cheminement intérieur Les cristaux peuvent être de formidables soutiens pour les tracas du quotidien, ou mieux gérer ses émotions. Pourtant, leurs actions ne se limitent pas à cela et les pierres dévoilent pleinement tous leurs pouvoirs lorsqu'elles sont couplées à une exploration profonde de notre intériorité. Dans cet ouvrage unique réunissant développement personnel et lithothérapie, découvrez toutes les clefs pour dépasser vos croyances limitantes et révéler votre potentiel avec le soutien des minéraux. Combinant de nombreux outils de coaching et d'introspection (objectifs SMART, vocabulaire des émotions) et toutes les bases pour apprendre à utiliser les cristaux (chakras, purification et rechargement, systèmes cristallins, couleurs et propriétés de pierres...), Aurélie Hédin vous emmène sur le chemin de votre évolution personnelle. Etes-vous prêt à faire des pierres les plus grandes alliées de votre transformation ? A propos de l'auteure : Aurélie Hédin est passionnée de minéraux depuis plus de 10 ans. C'est lors d'une période de profond mal-être qu'elle a découvert les pierres et leurs formidables propriétés. Elle entame alors un véritable voyage intérieur avec leur soutien. Depuis, les minéraux ne l'ont plus jamais quittée ! Elle est même devenue créatrice de bijoux de pierres naturelles sous le nom La Voie Minérale.