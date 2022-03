Comment retrouver goût à la vie lorsqu'on est rongé par le secret et la culpabilité ? Après quinze ans de remords, Aline décide d'affronter la réalité et de découvrir si elle est ou non responsable de la disparition de sa soeur. Pour cela, elle devra affronter ses angoisses et ses peurs de toujours. Ses recherches l'entraîneront dans l'univers de la psychiatrie du milieu du vingtième siècle, jusqu'à une forme de folie bien plus incompréhensible que ce qu'elle aurait pu imaginer. Eva Delambre, déjà auteure de neuf romans (Devenir Sienne, Abnégation, Parfums d'Elles...) quitte son univers littéraire pour explorer, le temps d'un livre, un style plus sombre et plus oppressant encore. Désireuse depuis ses débuts dans l'écriture, il y a dix ans, d'embrasser l'univers du roman noir, elle réalise enfin ce défi avec Sombre folie. Une belle réussite.