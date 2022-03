Les héritières de Löwenhof. Le choix d'Agneta

Stockholm, 1913. Après une violente dispute avec ses parents, Agneta Lejongård a quitté le splendide domaine de Löwenhof où elle a grandi et coupé tout lien avec sa famille et son héritage. A un mariage arrangé dans la noble société suédoise, elle a préféré une vie de bohème, d'amour et de liberté à Stockholm auprès de ses amies suffragettes. Pourtant, un beau matin, un funeste télégramme la rappelle au domaine : son père et son frère ont été victimes d'un grave accident. Contrainte de reprendre la gestion du haras familial, Agneta se trouve une nouvelle fois prisonnière de la demeure qu'elle avait fuie. Mais contre toute attente, les vertes prairies, les bois imposants et le manoir blanc de son enfance éveillent en elle une étrange mélancolie. Entre attachement aux siens et rêves de liberté, entre devoir et désir d'émancipation, Agneta doit faire des choix déchirants alors qu'autour d'elle l'Europe marche déjà vers la guerre. Une saga fascinante qui dessine le portrait d'une femme prise entre deux siècles, mais résolument tournée vers l'avenir.