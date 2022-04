Faire de sa vulnérabilité une force

Pour Pema Chödrön, nos soucis et difficultés viennent d'une mécompréhension profonde de la psychologie humaine : croire que fuir l'inconfort pourrait nous apporter le bonheur est une erreur. Il faut au contraire apprendre à accueillir l'incertain, ce qui nous gêne, ce qui nous rend vulnérable, pour le transformer. Sur cette base, comprendre les autres, le monde, et les difficultés devient possible.