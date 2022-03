Vers la résilience des territoires. Pour tenir le cap de la transition écologique

Changement climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources : face à la multitude des risques, nos territoires doivent anticiper et s'organiser afin de continuer de répondre aux besoins essentiels des populations. Les collectivités locales sont en première ligne face à des bouleversements qui seront de nature différente selon les territoires concernés. Elles disposent aussi dans bien des domaines des clés pour agir. Ce projet a pour objectif de fournir des éléments pour l'action permettant de construire des stratégies locales de résilience. 2 objectifs clés : ? Interpeller les acteurs territoriaux sur les conséquences des bouleversements écologiques en cours ; ? Leur fournir des outils pour construire la résilience de leur territoire face aux chocs à venir. Le Shift Project a conçu cette publication comme un parcours pédagogique. Ce parcours aboutit à une cinquantaine de recommandations organisées par thèmes et par types d'acteurs, valorisant des initiatives locales et des ressources déjà disponibles.