Emma et Capucine - tome 3. 3

Sur le chemin de l'Opéra, deux soeurs poursuivent leur rêve... Emma a enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place au sein de la troupe de hip hop avec Jake, Héloïse et Misha. Toutefois, Emma doit redoubler d'efforts pour être à la hauteur de ses compagnons. Jake, qui lui met la pression, l'emmène à des cours de danse moderne pour se perfectionner. Et là, le doute s'instille en elle : quelle est sa relation avec Jake ? De son côté, Capucine continue de vivre son rêve à l'Opéra de Paris. Direction Londres pour danser Casse-Noisette. Au programme, entraînements, essayages de costumes, et visite de la ville avec Manon et Léa ! Cependant Capucine n'est pas sûre d'être à la hauteur. Et si elle ratait sa représentation ?