Je suis suffisamment bien pour être aimé. Vivre en paix avec soi

Etre heureux représente une quête à temps plein pour l'être humain, prêt à tous les efforts, sacrifices et renoncements pour être "suffisamment bien" pour être aimé. Mais nous donnons-nous vraiment le droit à ce bonheur ? Comment modifier ce qui nous empêche d'y accéder ? Quel est notre pouvoir sur la partition de notre vie ? Et s'il n'y avait rien à faire, seulement à être ? Poser un regard bienveillant sur son parcours de vie, se donner plus de légèreté et d'amour pour soi-même et pour autrui, voilà ce que permet cette lecture. Cet ouvrage est une invitation à se relier à son pouvoir créateur, en cultivant l'insouciance et la légèreté, et en cessant de considérer l'autre comme la cause de ce que l'on vit. Au travers de sujets tels que le jugement sur soi, la légitimité, le besoin de contrôle, nos fidélités inconscientes, l'estime de soi, Véronique Lartigau montre la voie pour s'abandonner au Vivant et laisser la Vie se produire en nous et autour de nous, en se libérant des performances à atteindre. Cette lecture accessible et déculpabilisante constitue une prise de conscience libératrice, qui apporte un changement de regard sur notre vie, pour apprendre à s'aimer simplement, sans condition.