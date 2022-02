Les griffes de l'ange

Lors d'une promenade sur la foire Saint-Michel de Saint-Brieuc, bouleversée par l'incroyable ressemblance d'un portrait de quatre sous avec Yann, son fils décédé, Catherine achète la toile et la ramène chez elle. Elle n'imagine pas à quel point ce tableau va ébranler sa vie et celle de sa famille... Un cadavre est bientôt découvert dans une fontaine près de chez elle dans la campagne de Quintin, et des évènements très étranges se manifestent autour de Julien, le jumeau de Yann.