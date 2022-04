Rééduquer son souffle, reconnaître les vertus de la respiration et les instaurer dans sa vie comme un rituel de bien-être : bienvenue dans la spirothérapie ! Le livre de référence, par le créateur de la méthode, avec plus de 50 techniques de respiration issues des pranayamas d'origine et 10 programmes à composer selon ses besoins (relaxation, dynamisation, détox...). La thérapie par le souffle Grâce à la spirothérapie, ou thérapie par le souffle, une méthode de bien-être qui utilise les techniques de respiration contrôlée et consciente, il est possible de rééduquer son souffle pour améliorer son équilibre physique, émotionnel et mental, et prendre soin de sa santé. Un outil accessible pour prendre soin de soi L'avantage ? La respiration est un outil simple, accessible à tous à tout moment, puissant. Evacuer le stress, détoxifier l'organisme, se détendre, se reconnecter à soi, booster son système cardiovasculaire, améliorer son sommeil... il existe de nombreux bienfaits de la respiration et autant de techniques pour en bénéficier ! Un ouvrage de référence par le créateur de la méthode Instructeur de yoga, thérapeute ayurvedique, formé aux pranayamas en Inde auprès des plus grands maîtres, Samuel Ganes transmet dans cet ouvrage tout son savoir pour s'initier à la Spirothérapie, un art de vivre et de respirer dont il a conceptualisé la méthode en France. Il y réunit plus de 40 techniques respiratoires différentes, issues des pranayamas ancestraux et complétées de pratiques modernes, constituant un fond extrêmement riche et proposant un large éventail de programmes sur-mesure pour se faire du bien selon l'effet recherché (relaxation, dynamisation, détox...). Un ouvrage de référence, illustré par Christelle Enault : Une science thérapeutique : toutes les clés pour comprendre les vertus de la respiration, à travers une approche scientifique (le fonctionnement physiologique de la respiration, les 4 phases de la respiration, le rôle de l'oxygène et du dioxyde de carbone dans le métabolisme...) et historique (des pranayamas anciens aux approches modernes) 50 méthodes de respiration décrites pas à pas pour une application simple, classées par tradition (védique, trantrique, sonores, méditatives, taoïstes) : leur origine, la bonne posture, la technique, les champs d'applications et bienfaits + les rituels de nettoyage préalables à toute pratique. Les programmes à composer : " relax & antistress ", " detox & émotions ", " vitalité & énergie ", " focus & méditation ", " routines du matin & harmonie ", " routines du soir & sommeil ", " en mouvement ", " rituels pour enfant "... : à chacun de choisir et créer ses séances en fonction de ses besoins, des moments de la journée et du temps dont il dispose.