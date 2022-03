Le guide détendu des émotions au travail. 2020

Un guide hilarant pour exprimer efficacement vos émotions au bureau, trouver un épanouissement et définir l'équilibre travail-vie personnelle en fonction de vos propres critères. Comment faire en sorte que le rouspéteur de service ne gâche pas ma journée au bureau ? Comment profiter de mes vacances sans penser aux e-mails qui m'attendent dans ma boîte de réception ? Que faire si le petit jeune que je viens d'embaucher demande à me suivre sur Instagram ? Le bureau moderne se révèle un véritable champ de mines émotionnel, plein de structures de pouvoir déstabilisantes et de règles non écrites. On attend de nous d'être authentiques, mais retenus. Professionnels, mais pas rigides. Amicaux, mais pas débordants... Pourtant, ignorer ce qu'on ressent nuit à la santé et à la productivité - mais se laisser déborder par ses émotions n'est pas bon non plus. Cet ouvrage irrésistible va vous apprendre à reconnaître quelles émotions évacuer, garder pour soi ou exprimer, pour être à la fois plus heureux et plus efficace. · Découvrez-vous avec discernement : soyez sincère sur ce que vous ressentez, mais ne faites pas supporter aux autres vos problèmes les plus profonds. · Rappelez-vous que les émotions ne sont pas les faits : en ces temps de conflits et de mauvaises communications, essayez de parler de vos émotions sans vous laisser envahir par elles. · Ne mettez pas trop de passion dans votre boulot : respirer un bon coup, c'est bon pour la santé et ça permet de mieux se concentrer ! S'appuyant sur l'économie comportementale, la psychologie et l'expérience des autrices dans de nombreuses entreprises, ce livre va vous montrer comment apporter le meilleur de vous-même chaque matin au travail, et avec le sourire !