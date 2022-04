Midas, le roi aux oreilles d'âne

Du rythme, du souffle, du suspens, de l'émotion, des héros... des romans d'aventure passionnants pour découvrir la mythologie de 7 à 9 ans. La collection Mythologie et compagnie : des histoires intemporelles adaptées aux plus jeunes lecteurs : le souffle de l'aventure et des personnages forts pour faciliter l'entrée dans le récit. Le roi Midas a déclaré Pan vainqueur d'un concours de musique entre lui et Apollon. Apollon, furieux, se venge de Midas en transformant ses oreilles en oreilles d'âne ! Le roi cache cette honte sous un bonnet depuis des mois, jusqu'au jour où il se rend chez Agathon, le coiffeur. Celui-ci jure de ne rien dire à personne, mais l'ampleur de la révélation enfle en lui et le secret cherche à s'échapper par tous les moyens... Agathon réussira-t-il à tenir sa promesse ? La mythologie racontée aux enfants dès 7 ans.