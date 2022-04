La planète Terre - Premiers autocollants

Un livre illustré à compléter d'autocollants pour explorer notre planète. Ce beau livre d'autocollants invite les jeunes enfants à parcourir la planète. Avec plus de 150 autocollants pour compléter et animer les scènes imagées, les enfants se familiariseront avec la richesse de la faune et de la flore et l'incroyable diversité des régions du monde qui les fera voyager de l'Arctique aux forêts tropicales et traverser de vastes déserts.