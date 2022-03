Oncle Bernard cherche son chien

Aujourd'hui, comme tous les matins, Oncle Bernard est allé acheter un croissant en promenant son chien. Mais aujourd'hui, rien ne se passe comme prévu ! Le chien s'est enfui, et voilà Oncle Bernard à sa recherche dans tout Paris. Un Paris délirant et gourmand, envahi de pâtisseries géantes... Un cherche et trouve coloré et malicieux, à déguster d'urgence !