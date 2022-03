Les dents noires Tome 2 : L'homme au gant

16 août 1517. Iulio, jeune compagnon imprimeur, quitte Lyon pour Venise. Dans cette ville brillante et sulfureuse, il découvre, ébloui, l'humanisme en même temps qu'il se heurte aux interdits sociaux et religieux de son temps. Sur les traces de son ami le navigateur Giovanni Verrazano, explorateur du site de New York, et sous le choc de sa lecture d'Utopia de Thomas More, il se prendra à rêver du Nouveau Monde, d'une société de justice et de tolérance, et fera ainsi l'apprentissage d'une vie. Après La colline aux corbeaux, premier tome de la saga Les dents noires, plongez au coeur des capitales de l'imprimerie que sont Lyon et Venise, et découvrez la fantastique épopée de l'imprimerie à la Renaissance.