Ton amour pour me sauver

Maya et Paola sont amies depuis des années. Ensemble, elles ont tout fait : voyagé, ri, aimé, pleuré. Leur relation est tellement fusionnelle que Maya a parfois du mal à trouver de la place pour d'autres amis... et plus si affinités. Mais cette année elle est bien décidée à ce que les choses changent ; et sa rentrée à la fac lui offre l'occasion de prendre un nouveau départ. Pour commencer, fini les hommes qui la font souffrir, autant rester entre copines ! Sauf que Paola a un comportement de plus en plus bizarre : tantôt morose, tantôt agressive, elle voit le mal partout... et surtout chez les garçons qui tentent d'approcher celle qu'elle considère comme une soeur. Et, quand l'amour s'invite dans la vie de Maya, Paola est prête à tout pour le tenir à distance. Sera-t-il assez fort pour résister à cette meilleure amie possessive ? A propos de l'autrice Révélée en 2015 par le succès phénoménal de ses romans Un amour de jeunesse puis One Love qui ont séduit près de 500 000 lecteurs, Margot Malmaison est aujourd'hui une influenceuse suivie par une communauté fidèle. A travers cette première romance New Adult, elle souhaite partager son expérience de l'amitié toxique et sa vision de l'amour tout en intensité et en maturité.