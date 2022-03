Les metiers de l'electronique et de la robotique n.e.d

Avec les métiers de l'électronique et de la robotique, vous découvrirez un secteur caractérisé par : - L'innovation : les services recherche et développement conçoivent les produits issus de la révolution technologique actuelle avec l'avènement de l'IA (intelligence artificielle) - Le savoir faire et l'implication des professionnels : ils travaillent en équipe pour développer, produire et commercialiser objets connectés, lasers, systèmes embarqués, robots... - Le dynamisme du secteur : les employeurs recrutent ingénieurs et techniciens que ce soit dans les start up, les bureaux d'études, les grandes entreprises industrielles. - Des emplois qualifiés : du bac professionnel à bac + 8 - 3 familles de métiers : innover concevoir ; produire contrôler ; acheter vendre Points forts de la collection : - Des planches visuelles, schémas, tableaux comparatifs - Un reportage, des témoignages de professionnels et de jeunes - Le lien entre les principales formations et les familles de métiers - Des fiches diplômes synthétiques - Un dico des métiers - Un carnet d'adresses des formations - Le point sur les débouchés