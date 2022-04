Solitude de Job (La). Quand l'alcool s'invite dans une famille

La plupart des témoignages qui existent concernant les ravages que produit l'alcool sont centrés sur la personne alcoolique, son addiction, sa dépendance et les conséquences sur ses relations sociales. Ce livre apporte un éclairage nouveau en montrant comment les proches d'une personne alcoolique sont entraînés dans une spirale d'effondrement dont il est bien difficile de s'extraire. A travers le témoignage de Marie, nous assistons au naufrage de toute la famille quand Pascal, son conjoint, démarre une sérieuse dépression qui le fait basculer dans la dépendance à l'alcool. Ils ont 35 et 37 ans. Rien ne laissait présager les années de cauchemar qui commencent. Ce sont plus de vingt années d'espoirs et de combats que Marie Launay raconte ici. A travers son récit nous découvrons ce que vit l'entourage des personnes malades de l'alcool, ces "aidants" qui ont rarement l'occasion de parler d'eux, de leurs tâtonnements, de leurs erreurs et de leurs victoires, des choix complexes, parfois tragiques qui se présentent à eux au fil des années. L'auteure tente d'analyser les tenants et aboutissants de ce qui a constitué sa vie, d'ouvrir des pistes de réflexion pour ceux qui vivent de près ou de loin avec une personne dépendante. Elle raconte l'émergence d'une grave maladie psychiatrique chez son mari, puis son suicide, et témoigne du chemin intérieur parcouru. Ce récit est aussi comme un cri face à l'absurdité de la vie d'un homme, pris en otage par une maladie qui touche son esprit. C'est le cri de douleur d'une chrétienne face au silence de Dieu et un chemin de foi parfois désespéré, vers le seul essentiel : le Christ.