Plateformes. Le business model qui domine le monde

Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, Uber... Comment expliquer la prédominance mondiale de ces puissantes plateformes, leur quasi-monopole sur leurs marchés, leur croissance insolente ? Véritable sujet de société, les plateformes numériques exercent une influence extraordinaire sur nos vies personnelle, professionnelle et politique. Ce business model jusqu'à présent réservé aux entreprises les plus valorisées de la planète touche désormais tous les secteurs et de nouvelles plateformes ne cessent d'être créées. Alors, quelles stratégies adopter pour lancer une plateforme à succès ? Très exhaustif, émaillé d'exemples et de cas d'entreprises qui le rendent accessible, ce livre est le fruit de près de trente ans de recherches, d'idées et d'expérience. Il deviendra un réel atout pour comprendre l'un des plus importants phénomènes de notre temps et concevoir de futures entreprises numériques innovantes et plus équitables. " Que vous soyez un utilisateur désireux de comprendre la logique économique des plateformes, un chef d'entreprise désireux de maîtriser leurs stratégies ou un régulateur désireux de s'informer sur leur gouvernance, ce livre offre des réponses approfondies, convaincantes et actualisées par trois experts qui ont commencé à analyser les plateformes bien avant que le terme ne devienne connu. Ce traité est un véritable trésor. " Bengt Holmström, Prix Nobel d'économie 2016