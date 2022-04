Derrière son écran, Enzo s'appelle ElfEnz0. Quand il joue, il n'est pas seul. Avec Knightgemme, Ad-Rien99, MerlINchntrs, Lil@RosElf et Feenix, ils forment une équipe. Ils sont unis. Ensemble, ils ont une mission. Ensemble, ils progressent dans le jeu. Ils ont besoin les uns des autres. Mais qui se cache derrière ces cinq pseudonymes ? De fil en aiguille, des liens vont se créer, de plus en plus forts, et des coeurs vont s'ouvrir. Peut-on savoir vraiment qui se trouve derrière un écran ? Laissez-vous emporter par le jeu ! Laissez-vous embarquer dans cette aventure où l'on compte sur vous...