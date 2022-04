Un guide rafraîchissant pour une peau éclatante ! Connaissez-vous le Skincare ? Originaire de Corée, cette nouvelle technique vise à prendre soin de sa peau grâce à des produits basés sur une connaissance poussée des actifs qui marchent. Car c'est en comprenant comment fonctionne une bonne routine que vous pourrez enfin prendre parfaitement soin de vous ! Dr Anjali Mahto, l'une des plus éminentes dermatologues consultantes du Royaume-Uni, met ici à profit ses nombreuses années d'expérience et les dernières données scientifiques pour faire toute la lumière sur les soins cutanés et distinguer le vrai du faux. Non, les graines de chia ne rendront pas votre teint rayonnant, pas plus que l'eau de lilas ne fera disparaître vos cicatrices ! Abordant des problèmes fréquents comme l'acné, la peau sèche, la rosacée et le vieillissement cutané, La Bible du Skincare sera le compagnon idéal du plus grand organe de votre corps. Cet ouvrage clair, concis et riche en conseils sur les produits et rituels de soin vous aidera à trouver les pratiques qui vous conviennent parfaitement. Acide salicylique, peeling, produits comédogènes, filaments sébacés... n'auront ainsi plus aucun secret pour vous ! A propos de l'auteure : Anjali Mahto, dermatologue, est une spécialiste du Skincare au Royaume-Uni. Elle écrit régulièrement pour le Huffington Post, Guardian, Sky News, et est l'une des porte-paroles de la British Skin Fundation. Elle a déjà travaillé pour Vichy (groupe L'Oréal) en tant que consultante, et pour différentes cliniques privées et publiques.