Gérer la carrière du musicien le plus prometteur de la décennie, Bristol sait le faire : c'est son métier. Mais résister au désir magnétique qui les lie, ça, c'est sa hantise. Bristol doit se rendre à l'évidence : huit ans après la semaine magique qu'elle a passée avec lui, Grip, le meilleur ami de son frère, n'a rien perdu de son talent, ni de son charme. Celui qui composait pour sortir de la misère des ghettos est devenu l'un des plus grands espoirs du hip-hop, et la tentation incarnée. Irrésistible, envoûtant et désormais célèbre, il a réveillé d'un simple regard les sentiments vertigineux qu'elle a longtemps réprimés. Elle a toujours su qu'il réussirait. Tout comme elle a toujours su que leur relation n'avait aucun avenir. Mais aujourd'hui, c'est elle, Bristol, qui va devoir manager sa carrière. Tout en cachant les sensations explosives que Grip provoque encore en elle. Son défi : rester professionnelle. Son problème : Grip n'a aucune intention de renoncer à elle... A propos de l'autrice : Journaliste de profession, Kennedy Ryan a toujours pris soin de consacrer son écriture à de belles causes. Elle est particulièrement engagée dans l'accompagnement des autistes, au point d'avoir créé une fondation dédiée à Atlanta, tout en publiant sur eux de nombreux articles. Quand elle n'écrit pas pour la presse ou les ONG, elle imagine des histoires modernes et addictives, dans lesquelles les héroïnes prennent en main leur destinée. Let You Love Me est son premier livre publié chez &H.